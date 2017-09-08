ROF-2017: Три оперы Россини в основной программе фестиваля в Пезаро

Кастинг певцов на этот фестиваль также проводился маэстро Альберто Дзеддой. В программу вошли три оперы, в которых главные партии исполнили певцы из России. Это три тенора: Сергей Романовский, Максим Миронов и Дмитрий Корчак. Кстати, все трое ученики профессора Дмитрия Вдовина.



Luca Pisaroni и Nino Machaidze

Первой была показана опера «Осада Коринфа», лирическая трагедия в трёх действиях. Опера не возобновлялась с 2000 года. Представление оперы прошло на сцене «Адриатика Арена». За дирижёрским пультом Национального симфонического оркестра RAI был Роберто Аббадо. Среди исполнителей главных партий, кроме нашего тенора Сергея Романовского в партии Неоклеса, была Нино Мачаидзе в партии Памиры, а также европейские знаменитости: Лука Писарони – Магомет II, Джон Ирвин – Клеомене. Хор Театра Вентидии.

Своеобразие нынешней постановки состоит в сближении с парижским вариантом оперы, созданным Дж. Россини в 1826 году. Современный элемент актуализации был привнесён в сценографию экологической темой нехватки водных ресурсов, что было представлено в виде растрескавшейся земной коры и пустых бутылей из-под воды. Другая тема, пришедшая к нам из далёкого прошлого, в актуализации не нуждалась. Это тема войны и крови на почве борьбы мусульман и христиан.



... И пустых бутылей из-под воды...

В этом контексте в героическом ключе была исполнена Сергеем Романовским партия Неоклеса, встреченная публикой с большим энтузиазмом. Успех был предопределён благодаря вокальной составляющей певца, металлической окраске его тембра, так подошедшей к героической партии и высоко оцененной итальянской аудиторией. Убедили публику и умело подобранные артистом приёмы сценического воплощения роли.



Nino Machaidze, Luca Pisaroni, John Irvin, Юрий Самойлов

Опера-буффа «Пробный камень» также была представлена на сцене «Адриатика Арена». Богатый граф, многочисленные друзья, изысканные развлечения, - тем не менее, у хозяина есть сомнения в искренности тех, кто рядом с ним. Отсюда и происхождение идеи проверить, кто есть настоящий друг, а кто с тобой только тогда, когда ты богат. Такова основная интрига спектакля, принёсшего Россини первый настоящий успех в 1812 году.

Сценография спектакля, хоть и не отличается какой-то особенной оригинальностью, но вполне сочетается с содержанием этой оперы. Опять же, сближение с реалиями нашего времени не разрушает авторский замысел произведения.



Максим Миронов

Практически все исполнители партий в этой опере проходили совершенствование в Академии Россинианы под руководством маэстро Альберто Дзедды. Среди них и наш тенор Максим Миронов, представший в партии Графа Джокондо и исполнивший её изящно и легко, покорив публику лёгким, вибрирующим тенором приятного тембра. Состав исполнителей дополнили Аврора Факколи (Баронесса Аспазиа), Марина Монсо (Донна Фульвиа), Айя Вакизоно (Маркиза Кларис), Джанлука Марчери (Граф Аздрубале), Паоло Бордогна (Пакувио). Спектакль, как и полагается опере этого жанра, был полон юмора, забавных ситуаций, исполненных артистами с неизменным мастерством и юмором. Публика очень тепло принимала спектакль, оставивший светлое впечатление.

Третьей оперой основной программы фестиваля была опера «Торвальдо и Дорлиска», лирическая драма со счастливым концом, представленная на сцене Театра Россини. Впечатление от постановки и вообще от спектакля соотносится с тем, что мы называем аутентичным, воспроизведённым в той эстетике, которая была во времена Россини. Особенно это понятно в связи, можно сказать, с наивной машинерией, которая используется на сцене. Это и замшелые лестницы, которые в положенный момент выдвигаются из боковых лож, и клетка, в которую спускается Торвальдо. Есть и поединок, когда в руках главного героя появляется сабелька, которой он ловко управляется, сражаясь с врагами.



«Торвальдо и Дорлиска»

Все эти приёмы и средства изобразительности придают спектаклю особое очарование, некую сказочность, формируют атмосферу, в которую не без удовольствия погружаются современные зрители. Над всем царит, главенствует музыка Россини, в театре, основанном Россини, в городе, в котором родился Россини!

Ансамбль певцов в этом спектакле был такого уровня, достигал такой высокой степени сочетаемости голосов артистов, какие редко встречаются в постановках на самых престижных оперных сценах мира. Это и Николо Алаймо (Граф Д'Ордо), и Саломе Джикия (Дорлиска), и Дмитрий Корчак (Торвальдо), и Карло Лепоре (Джорджио), и Рафаэлла Лупиначчи (Карлотта), и Филиппо Фонтана (Ормондо). Уместно сказать о большом успехе Рафаэллы Лупиначчи, обладательнице объёмного, грудного, мягкого меццо-сопрано необыкновенной красоты. Молодая певица была очень органична в своей ответственной, очень важной роли, исполненной особенно по-итальянски как с точки зрения языка, так и в сочетании с жестикой, с движениями её героини. Невольно возникала мысль: не рождение ли новой Кольбран в этом славном месте?

Огромное удовольствие доставили знаменитые россиниевские речитативы, заключающие в себе особые ритмы, своеобразную мелодику, тот самый «мостик», связующий живой итальянский язык с итальянской музыкой. И тут, в этой трудной части оперы, которая далеко не всем итальянцам удаётся, следует отметить высокое мастерство нашего русского тенора Дмитрия Корчака, исполнившего титульную партию в опере.



Дмитрий Корчак и Саломе Джикия

Певец имеет в своём арсенале изобразительных средств не только лёгкий, подвижный голос уникальной тембровой окраски, но и владеет техниками пиано и пианиссимо. Это позволило артисту добиться особенной, тонкой проработки характера своего героя. Всё это нашло отражение в сольных ариях Торвальдо, прозвучавших изысканно в исполнении Дмитрия Корчака. И тут нужно отметить, что Дмитрий Корчак находится сейчас в прекрасной вокальной форме, его артистический талант постоянно развивается. Успех был предопределён работой артиста в сочетании с его интеллектуальным творческим потенциалом.

Прекрасно были исполнены дуэты Торвальдо и Дорлиски. Партию героини исполнила грузинская певица Саломе Джикия. Певица привнесла в свою трактовку характера героини подлинную страстность, эмоциональность, что сблизило её Дорлиску, скорее, с вердиевскими персонажами. Овладение россиниевским стилем исполнения дело непростое, не всё происходит так быстро, как хотелось бы.

В спектакле был задействован Симфонический оркестр имени Дж. Россини под управлением маэстро Марио Мартоне, а также хор театра Делля Фортуна. Опера «Торвальдо и Дорлиска» Дж. Россини, исполненная в Театре Россини произвела впечатление драгоценного сувенира. Постановочная часть спектакля, всё исполнение в таком значимом театре, как Театр Россини, в родном городе композитора – всё вместе возвращает к вопросу: опера для всех?

Людмила КРАСНОВА