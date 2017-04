Roger Waters выпустил первый сингл первого альбома за 25 лет

Обложка альбома совпадает с предполагаемой. Is This The Life будет доступен на CD, 180-гр виниле и в электронном формате.

Это первая сольная пластинка основателя Pink Floyd за последние 25 лет

Новый релиз содержит 12 треков, в работе над которыми Роджеру помогал продюсер Radiohead Найджел Годрич. Сам исполнитель описывает результат как «решительные комментарии к современному миру и нестабильным временам».

Вошедшая в альбом вещь Wait for Her вдохновлена переводом на английский стихотворения "Lesson From the Kama Sutra (Wait for Her)" палестинского поэта Махмуда Дарвиша (Mahmoud Darwish).

Is This The Life We Really Want? доступен для предзаказа с 21 апреля.

Легендарный основатель Pink Floyd выпустил первый сингл с пластинки - Smell The Roses. Уотерс обещал политический альбом, и этот трек дает нам хорошее представление о том, что мы получим: Уотерс поет состоянии вечной войны и безумства тех, кто несет ответственность за присходящее. В тексте звучит: «Вот помещение, где они делают взрывчатку / где они ставят свое имя на бомбе / Вот где они хоронят «но» и «если» / и вычеркивают слова «правильно» и «неправильно». Песня заключается словами погребального хора: «Проснись от запаха роз / Киньте фото в погребальный костер / Теперь мы можем ее забыть, угрозы она не представляет / Девочка, ты знаешь , ты не могла бы рассчитывать на большее».

Текст композиции Smell The Roses отсылает к легендарной лондонской электростанции Battersea Power Station, которая предстаёт как фабрика по производству боеприпасов.

Трек-лист альбома «Is This The Life We Really Want?»:

1 ‘When We Were Young’

2 ‘Déjà Vu’

3 ‘The Last Refugee’

4 ‘Picture That’

5 ‘Broken Bones’

6 ‘Is This The Life We Really Want?’

7 ‘Bird In A Gale’

8 ‘The Most Beautiful Girl’

9 ‘Smell The Roses’

10 ‘Wait For Her’

11 ‘Oceans Apart’

12 ‘Part of Me Died’