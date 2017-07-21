Рок стал менее популярным, чем хип-хоп

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Radio.com.

На хип-хоп приходится 25,1 процента популярности, когда как показатели рок-музыки, ранее всегда занимавшей лидирующую позицию, опустились до 23 процентов.

Отмечается, что скачок популярности хип-хопа объясняется большим количеством прослушиваний композиций жанра на стриминговых сервисах. Более 30 процентов всех треков в этом сегменте относятся к R&B и хип-хопу, когда как рок-музыка занимает 18 процентов рынка, а поп-песни — 13 процентов.