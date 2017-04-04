Российская Pre-Party Евровидения под угрозой из-за политики

Площадкой проведения был выбран концертный зал «Вегас Сити Холл».

Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников Евровидения-2017, но из-за сложившейся политической ситуации иностранные гости взяли паузу 3 апреля – в день теракта в Санкт-Петербурге – главы делегаций начали присылать организаторам российской вечеринки соболезнования и уведомления, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования. По правилам каналы-вещатели в странах-участниках не могут поддержать приезд на вечеринку в страну, которая не принимает участие в самом конкурсе и не голосует. В итоге, организаторы мероприятия вынуждены приостановить продажу билетов на концерт и официальную pre-party Eurovision-2017 в Москве. На данный момент организаторы и поклонники конкурса ждут развязки.

Сложная политическая ситуация вокруг участия Самойловой вызвала бурную общественную реакцию: жители различных регионов страны прислали в адрес Юлии несколько тысяч открыток, рисунков и писем. А супермодель Наталья Водянова разместила в Интернете петицию с требованием разрешить Самойловой выступить на «Евровидении-2017». Инициативу поддержали уже почти 100 тысяч человек. Официальное видео для конкурса в сети посмотрели 1,5 миллиона пользователей.

Если Россию допустят до участия в Киеве, чего в настоятельном порядке потребовали организаторы международного конкурса Евровидение - Европейский вещательный союз EBU (European Broadcasting Union), российская вечеринка пройдет в заявленном варианте с артистами из нескольких стран и специальными гостями. В таком случае, перед концертом в Москве всех российских поклонников «Евровидения» будет ждать красная дорожка и автограф-сессия, а также многочисленные сюрпризы и розыгрыши. Поддержать Юлию Самойлову и познакомиться с другими артистами придут российские знаменитости, представители бизнес-элиты, финалисты прошлых лет.