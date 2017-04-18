Российский джаз впервые будет представлен на JazzAhead

Выставка JazzAhead пройдет в Бремене, Германия 27-30 апреля 2017 года. Стенд "Russian Jazz World" соберёт крупнейших представителей джазовой индустрии нашей страны, среди них - Igor Butman Music Group, представляющая 11 международных джазовых фестивалей, Клуб Игоря Бутмана и лейбл Butman Music Records, журнал "Джаз.ру", джаз-клуб "Эссе", фестиваль "Джаз в Саду Эрмитаж", агентство Magnetophone Music и многие другие. Также к делегатам стенда присоединятся легендарные российские джазовые музыканты с мировым именем - трубач Алекс Сипягин, барабанщик Олег Бутман, пианист Николай Левиновский, а также заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы - Елена Кожемякина.



JazzAhead

JazzAhead - крупнейшее в Европе событие, объединяющее профессионалов джазовой индустрии со всего мира, ежегодно в Бремен приезжает несколько тысяч участников. Мероприятие длится 4 дня и включает в себя фестиваль шоукейсов, выставку, конференцию, а также мультимедийные презентации и ярмарку. Со времени своего основания в 2006 году JazzAhead стал важной площадкой для налаживания и развития международных связей для представителей джазового бизнеса, а также настоящей биржей труда для музыкантов. Шоукейсы в Бремене стабильно обеспечивают лучших артистов контрактами на выступления по обе стороны от Атлантики.