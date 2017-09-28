РПЦ хочет национализировать песни «Темная ночь» и «Эх, дороги»

"Мне кажется, нужно ставить вопрос о национализации произведений искусства, созданных нашими предками. Это вопрос очень серьезный и очень сложный с юридической точки зрения, но эти произведения, которые я перечислил, и множество других мы должны вернуть в оборот", - сказал Щипков в среду в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей.

Он отметил, что "если вспомнить советский период, то конечно, масса замечательных творцов - писателей, поэтов, художников - были лишены возможности писать". "Поэт номер один Николай Заболоцкий сидел и был лишен возможности писать", - привел пример Щипков.

"Но одновременно был и госзаказ: "Эх, дороги" - это госзаказ, "Темная ночь" - это госзаказ, "Летят перелетные птицы" - это госзаказ, Исаковский и Блантер работали по госзаказу", - сказал Щипков.

Вместе с тем "сегодня большинство этих песен, произведений мы не слышим, потому что у них есть наследники, которые требуют деньги за то, чтобы эти песни звучали на нашем телевидении и радио, вместо этих замечательных песен мы слушаем откровенную халтуру".

Interfax