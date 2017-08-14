Сати Казанова готовится к свадьбе

Теперь же выяснилось, что отношения артистки с итальянцем Стефано Тиоццо вышли на совершенно иной уровень. Совсем скоро влюбленные узаконят отношения, пишет «Стархит».

«Да, это правда, я собираюсь замуж», - сообщила Сати в одном из недавних интервью.



Сати Казанова

Об избраннике певицы известно не так уж и много. Стефано Тиоццо занимается фотографией. Его работы пользуются большой популярностью. Молодой человек специализируется на съемке природного ландшафта.

Пока не сообщается, как и где Сати познакомилась с будущим мужем. Однако девушка намекнула, что их со Стефано история любви напоминает сказку.

Напомним, что в начале августа Казанова появилась в Дворце бракосочетаний №4 в сопровождении привлекательного брюнета. Поклонники тут же пришли к выводу, что звезда готовится к свадьбе с иностранцем, ведь именно в этом загсе Москвы регистрируют браки россиян с гражданами других государств.

Позднее выяснилось, что Сати посетила Дворец бракосочетаний вместе со Стефано. Сейчас пара занята подготовкой к церемонии. Однако точная дата торжества пока неизвестна. Фанаты предполагают, что праздник пройдет в Италии или на родине артистки в Кабардино-Балкарии.