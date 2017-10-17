Сати Казанова рассказала о свадьбе

Расписавшись в одном из загсов Москвы, они отправились на Кавказ, чтобы устроить праздник для близких. Первое интервью молодожены дали «СтарХиту». Стефано преуспел в русском – он учит язык несколько месяцев. Сати лишь переводила любимому на английский некоторые слова и помогала строить сложные фразы.



Сати и Стефано Тиоццо

— У нас на Кавказе все было достаточно скромно. Организацией занимались я и моя команда. Стефано полностью доверился, - рассказала Сати. - Два тоста меня тронули, я плакала. Сначала от брата мужа – Кристиано. А в конце сказал мой папа. Рыдали все. Осознаю, как нелегко дался близким тот факт, что я выхожу за человека другой культуры. Отец произнес глубокую мысль о том, что все мы под Богом, и что только Его воля на то, быть союзу двух душ или нет. Что теперь я принадлежу моей итальянской семье, и их обычаи, традиции и законы для меня должны стать такими же родными и непререкаемыми, как обычаи черкесского народа.