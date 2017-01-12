СБУ отказались запрещать въезд Диме Билану на Украину

Об этом стало известно из ответа спецслужбы на запрос "Обозревателя".

Издание обратилось к спецслужбе с вопросом: "Применяла ли СБУ какие-либо меры по отношению к гражданину России Диме Николаевичу Билану 1981 года р. в связи с его антиукраинской позицией?".



Дима Билан

В ответ спецслужба прислала документ, в котором указала на то, что в отношении Билана не действует постановление о запрете ему въезда в Украину:

Отметим, что в 2016 году Билан отметился участием в концерте, посвященном российской аннексии Крыма.