СБУ проверит участницу «Евровидения» от Армении

По его словам, если исполнительница была в Крыму, по ней примут "отдельное решение."

— Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам, — заявил он.

Геращенко подчеркнул, что все участники "Евровидения" пройдут проверку СБУ перед конкурсом. Украинцы установят, был ли кто-нибудь из исполнителей в Крыму.

Как отмечает Life.ru, Арцвик Арутюнян будет представлять на конкурсе Армению с песней Fly With Me. Она дружит с представителями российской эстрады — Полиной Гагариной, Пелагеей, Александром Панайотовым. В первом сезоне "Голоса" выступала на бэк-вокале у Маргариты Позоян. Семья армянской певицы переехала в Россию, когда Арцвик было пять лет.