СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на три года

Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины, написала Гитлянская на своей странице в Facebook. Источник в российском МИД в беседе с РИА Новости назвал решение СБУ "циничным и бесчеловечным".



Юлия Самойлова

Как заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия будет бойкотировать все последующие конкурсы, если руководство Евровидения не вступится за Самойлову.

"Но руководство Евровидения молчит, оно полностью политизировано и ангажировано", — добавил сенатор.

Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму. В Кремле, в свою очередь, исключили возможность замены Самойловой на другого исполнителя.