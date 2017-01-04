Сцену для «Евровидения-2017» оформит немецкий дизайнер

"Флориан Видер стал дизайнером сцены "Евровидения", которое весной 2017 года будет проходить в столице Украины", — говорится в сообщении пресс-службы Первого национального телеканала.

Сообщается, что для Видера это будет уже четвертая сцена, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса, передает РИА Новости. В его портфолио — сцены "Евровидения" в Дюссельдорфе, Баку и Вене, а также такие проекты, как талант-шоу "Х-Фактор" в Великобритании и США и MTV Video Music Awards. Организаторы конкурса выбрали кандидатуру Видера из четырех заявок — двух украинских и двух иностранных.

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.