Сергей Лазарев отказался от вечеринок из-за сына

По словам Сергея, теперь он спешит домой, чтобы провести как можно больше времени с наследником.

«Я много слышал о том, что, когда рождаются дети, ты перестаешь существовать, все начинает вертеться вокруг ребенка. Но это невозможно понять, пока ты сам не стал родителем. Я соглашался, когда мне говорили, что жизнь изменится. Ты можешь сколько угодно кивать, но все равно до конца не осознаешь, как это будет на самом деле. Когда родился сын, жизнь действительно стала полностью подчинена тому, чего он хочет, что ему нужно. И это такое счастье. Я теперь даже не понимаю, как может быть по-другому», - поделился с журналистами Лазарев.



Сергей по-прежнему не показывает лицо ребенка

В отличие от своих коллег, Сергей предпочитает скрывать события личной жизни, поэтому лишь недавно начал делиться снимками с Никитой, однако он по-прежнему не показывает лицо ребенка, а также ограничивает комментарии к подобным постам. Звезда боится негатива в адрес семьи и тщательно оберегает их покой.

Как признался участник «Евровидения», Никита не перестает его удивлять. Лазарев утверждает, что его могут растрогать искренние эмоции малыша, которые он видит.

«Самое интересное и трепетное – это просто смотреть, как каждый день этот маленький человечек делает новые достижения. Это же реально происходит ежедневно. Ты видишь, как ребенок растет, как он чего-то добивается: пытается ползать, переворачиваться, начинает говорить. И радуешься всему, как какому-то огромному событию. Мы ходим и привыкли к этому. Но когда твой ребенок делает первый шажочек, это нечто невероятное», - отметил звезда.

Лазареву пришлось пересмотреть свой досуг, пишет "Стархит". Артист перестал посещать шумные вечеринки, однако он скрывал от знакомых причины, которые заставили его поменять график жизни.

«Три года назад, когда друзья и коллеги зазывали на мероприятия, вечеринки, приходилось просто отказывать, и я не мог им сказать почему. Все время придумывал какие-то отговорки. Некоторые обижались, что я не приеду на какой-то ужин, а я понимал, что нужно срочно бежать домой, потому что дома меня ждет сын», - отметил Сергей.