Сергей Лазарев показал новую песню

- Песня очень настроенческая, атмосферная, очень личная и очень эмоциональная в тексте и по сути! Не обязательно орать на высоких нотах, чтобы донести смысл, боль, любовь, страсть, - написал о новом треке Сергей. - Можно вот так- тихо, честно , в полголоса... но тем не менее на разрыв.. и я очень доволен, что мнения разделились! Рад, что многие меня не узнали, для многих этот трек непривычен, неудобен. Это кайф! Значит я добился цели! Я расту, развиваюсь, и еще умею и могу вас удивлять!! Это главная награда и успех!! Спасибо!!

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