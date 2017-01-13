Сергей Шнуров остановил драку фанатов

В зале было 14 тысяч зрителей. В начале шоу на танцполе завязалась потасовка. Лидер группы, не прерывая музыки, в несколько слов утихомирил разбушевавшихся фанатов, прокричав в микрофон: «Мы самая миролюбивая группа в этом мире! Брейк!» - и добавив несколько непечатных слов.

Сергей Шнуров выступал с двумя новыми вокалистками: Василисой Старшовой и Флоридой Чантурия. Живая энергетика коллектива и мощное звучание духовой секции обеспечили залу 2 часа 40 минут полного музыкального отрыва от реальности.

Телеверсию грандиозного музыкально-светового шоу покажет РЕН ТВ – в эту пятницу, 13 января в 23:00. Музыканты «Ленинграда» исполнят «www», «Лабутены», «Терминатор», «Супергуд», «В Питере - пить», «Сумка», «Пару баб», «Музыка для мужика» и ещё 11 зажигательных композиций, включая самые новые хиты.