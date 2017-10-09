Shakira спела о любви после слухов о расставании мужем

Недавно в СМИ появилась информация о том, что она якобы рассталась с футболистом сборной Испании и клуба «Барселона» Жераром Пике.

«Небольшой перерыв в моем дне, чтобы спеть песню о любви», — написала она.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx — Shakira (@shakira) 6 октября 2017 г.

В то же время агент артистки опроверг слухи о ее разрыве со спортсменом. «Ничего не изменилось», — сказал он изданию Hola!, добавив, что сплетни, вероятно, распространяют недоброжелатели, которые хотят причинить вред Пике.

Ранее СМИ сообщали, что Шакира собрала вещи и покинула их общий с супругом дом, пишет Lenta.ru. Отмечалось, что она стала инициатором расставания, причины которого не называются.

Футболист и певица состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу.