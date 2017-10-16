Шклярский рассказал о новых клипах «Пикника»

Группа «Пикник» снимает клипы на песни с нового альбома «Искры и канкан». Лидер группы Эдмунд Шклярский какие клипы уже есть в открытом доступе.

«Первый клип снят не нами, он рисованный. Создан он на студии «Муха» на песню «Последний из Могикан». Ну, кроме того, видеоряд мы используем на концертах, естественно. Потом мы сняли клип уже на песню «Все хорошо». Он не сложный, но было сложно найти натуру. Натура уходила, мы её ловили, нам надо было съёмки делать на закате, чтоб было солнце красное и все было красиво. Премьера, собственно, уже прошла, это событие произошло, так что можно смотреть в интернете и ловить две вот эти песни», — рассказал НСН Шклярский.

По словам лидера «Пикника», песня «Парню 90 лет» тоже уже экранизирована, премьера клипа состоится в ближайшее время.