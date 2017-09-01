Шнуров стал ведущим новой программы на Первом канале

Шнуров будет вести передачу «Главный котик страны», сообщает Газета.ru со ссылкой на «Интерфакс». Это новое развлекательное шоу, которое будет выходить по воскресеньям.

Зрителям обещают, что музыкант предстанет таким, каким его мало кто видел, – домашним котовладельцем. Шнуров покажет, кто у него в доме хозяин: он сам или его кот Васька.

«Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы – подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом», – сообщили в пресс-службе.

Премьера программы пройдет 2 сентября в 12.15.