Солистка «А-Студио» разъехалась с мужем

Лев Гейхман живет и работает в США, солистка группы «А-Студио» воспитывает дочь и занимается музыкальной карьерой в России. Ситуация складывается неоднозначная, но никто из супругов не торопится принимать решение о переезде.



Кети Топурия

«Кети не планирует переезжать... У неё здесь работа, группа!» — рассказала мать артистки репортерам проекта «Ты не поверишь!».

По словам мамы певицы, последний раз Гейхман виделся с женой и дочерью в конце прошлого года. Летом Кети с малышкой собиралась отправиться в США, но мать певицы не уверена, что поездка состоится.