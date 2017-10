Составлен рейтинг песен для хорошего настроения

Рейтинг опубликован на сайте журнала, пишет Lenta.ru.

На первой строчке оказалась песня группы 1960-х годов All Night Workers под названием Why Don't You Smile Now? Второе место в рейтинге занял трек Sunny Sunday Smile основателей шугейзинга My Bloody Valentine. Замыкает тройку A Certain Smile шотландского крунера Джонни Мэтиса.

В список также вошли песни Make Me Smile (Come Up And See Me) группы Cockney Rebel, The Shadow Of My Smile Марвина Гэя, I Love Your Smile певицы Шанис, Smile Away Пола Маккартни, Switchblade Smiles коллектива Kasabian и треки с названием Smile Лили Аллен и Нэта Кинга Коула.