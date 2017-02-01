Space Moscow закрывается

В связи с прекращением деятельности правообладателя франшизы испанского клуба Space, было принято решение приостановить работу и его московского филиала. Последняя вечеринка в стенах Space Moscow на Кутузовском пройдет 10 февраля. Запланированные же этой весной мероприятия переносятся на дружественные площадки холдинга Sagrado Corp.— в «Бессонницу» (Flying Circus, 10 марта) и «Известия Hall» (W&W, 8 апреля).

Space Moscow открылся в декабре 2013 года. За три года Space Moscow провел сотни вечеринок, в клубе выступали топовые артисты и диджеи: Карл Кокс, Tiesto, Solomun, Дэнни Тенаглиа, Свет Фет, Пол Калкбреннер, Gesaffelstien и многие другие. Space Moscow входит в состав холдинга Sagrago Corp., объединяющего одиннадцать московских клубов и ивент-площадок.

Space Moscow — первая и единственная франшиза испанского клубного бренда на территории Восточной Европы.

Головное заведение сети, Space Ibiza, открылся на острове 27 лет назад. Это — старейший и самый уважаемый клуб острова, он стал знаменит благодаря своим уникальным двадцатидвухчасовым танцевальным марафонам We Love Sundays и авторским вечеринкам Rеvolution Карла Кокса и Enter Ричи Хоутина. В 2016 году бренд полностью перешел в управление компании Matutes Group, владеющей сетью Ushuaïa. Осенью прошлого года Space Ibiza вынужден был закрыться, помещение клуба будет перепрофилировано, — в качестве вариантов рассматривается открытие на этом месте торгового центра или отеля.

Судьба Space Ibiza и его франшизы окончательно пока не решена. Вполне возможно, что клуб откроется в другой части острова, однако слухи пока остаются всего лишь слухами и не находят официального подтверждения. Столь же неопределенным выглядит и судьба российской франшизы. В итоге руководство холдинга Sagrago Corp. приняло вынужденное решение о приостановлении работы Space Moscow.

Последним мероприятием Space Moscow на Кутузовском станет вечеринка с участием Luciano. 10 февраля герой Ибицы, глава лейбла Cadenza и организатор знаменитых вечеринок Vagabundos, Origins и Luciano & Friends многоточие в истории Space Moscow.