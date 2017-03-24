Стала известна личность киллера, застрелившего мужа Максаковой

— По предварительным данным, в экс-депутата Госдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице, — сообщил Life.ru источник.



Мария Максакова и Денис Вороненков

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1" сообщил, что убийца Дениса Вороненкова 13 месяцев служил в украинской нацгвардии и был гражданином Украины.

Напомним, Денис Воронеков был убит накануне днём в центре Киева. Возле отеля в украинской столице злоумышленник нанёс ему смертельное ранение. Преступника ранил охранник экс-депутата. Вскоре киллер умер в больнице.