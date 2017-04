Стали известны номинанты на Премию Муз-ТВ-2017

В столичном ресторане Peshi состоялся Гала-ужин в честь номинантов 15-й юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017», которая пройдет 9 июня в СК «Олимпийский».

На мероприятии, которое собрало всех самых ярких и востребованных представителей шоу-бизнеса, были представлены номинанты предстоящей церемонии награждения, а также дан старт зрительскому голосованию и голосованию академиков

Как известно, с 2013 года изменилась система голосования за номинантов «Премии МУЗ-ТВ». На первом этапе путем экспертного голосования были определены номинанты в 15 категориях. Во втором этапе в голосовании за победителей по каждой номинации примут участие академики Премии параллельно со зрителями канала.

В качестве академиков выступают ведущие деятели музыкальной индустрии и шоу-бизнеса Народное голосование стартовало на официальном сайте «Премии МУЗ-ТВ» - premia.muz-tv.ru В день Премии голоса академиков и зрительского голосования складываются, после чего будут определены победители, имена которых огласят 9 июня в Москве, в СК «Олимпийский»!

Номинанты «Премии МУЗ-ТВ 2017»

«Лучшая песня»

LOBODA – «Твои глаза»

Дима Билан - «В твоей голове»

Ленинград - «Экспонат»

Макс Барских – «Туманы»

Сергей Лазарев - You Are The Only One

Филипп Киркоров - «О любви»

«Лучшая поп-группа»

IOWA

A'Studio

MBAND

SEREBRO

Время и Стекло

Градусы

«Лучший дуэт»

Centr feat. A'Studio – «Далеко»

Smash feat. «Моя Мишель» - «Темные аллеи»

Ани Лорак feat. Emin - «Я не могу сказать»

Баста feat. Полина Гагарина - «Голос»

Максим Фадеев feat. Наргиз - «Вдвоем»

Тимати feat. Григорий Лепс - «Дай мне уйти»

«Лучший альбом»

Ани Лорак - «Разве ты любил»

Валерия - «Океаны»

Градусы - «Градус 100»

Кристина Орбакайте – «Бессонница»

Макс Барских - «Туманы»

Тимати – «Олимп»

«Лучшее концертное шоу»

Кристина Орбакайте «Бессонница» / Государственный Кремлевский дворец

Дима Билан «35 Неделимые» / КЗ "Крокус Сити Холл"

Зара/ Государственный Кремлевский дворец

Николай Басков «Игра» / Государственный Кремлевский дворец

Анита Цой «10|20» / КЗ "Крокус Сити Холл"

Сергей Лазарев THE BEST / КЗ "Крокус Сити Холл"

Тимати «Олимп» / СК «Олимпийский»

Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец

«Лучший рок-исполнитель»

Би-2

Диана Арбенина

Земфира

Ленинград

Мумий Тролль

Наргиз

«Лучший Hip-Hop проект»

Баста

Бьянка

Джиган

Мот

Тимати

Natan

«Лучшая песня пятнадцатилетия»

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте – «Опять метель»

Валерия – «Часики»

Дима Билан - «Невозможное возможно»

Земфира – «Жить в твоей голове»

Полина Гагарина – «Спектакль окончен»

Руки Вверх! – «Крошка моя»

«Лучшее мужское видео»

Alekseev - «Океанами стали»

Алексей Воробьёв - «Самая красивая»

Артур Пирожков - «#какчелентано»

Егор Крид - «Мне нравится»

Николай Басков - «Я подарю тебе любовь»

Пицца – «Романс»

«Лучшее женское видео»

LOBODA – «К черту любовь»

Ани Лорак - «Разве ты любил»

Анита Цой - «Целься в сердце»

Виа Гра - «Кто ты мне»

Ирина Дубцова – «Бойфренд»

Нюша - «Целуй»

Ханна – «Без тебя я не могу»

«Лучшая песня на иностранном языке»

Guru Groove Foundation - Over You

MOLLY - Style

SEREBRO – Chocolate

Swanky Tunes&Far East Movement - Entertain Us

Леонид Руденко feat. VAD – Oh Oh

Сергей Лазарев - You Are The Only One

«Прорыв года»

Burito

Estradarada

Jah Khalib

Грибы

Ольга Бузова

Александр Панайотов

«Лучшее видео»

Баста - «Выпускной»

Время и Стекло - «Навернопотомучто»

Дима Билан - «В твоей голове»

Мот - «Капкан»

Сергей Лазарев - You Are The Only One

Тимати feat. Егор Крид – «Где ты, где я»

«Лучшая исполнительница»

LOBODA

Ани Лорак

Валерия

Ёлка

Зара

Нюша

Полина Гагарина

«Лучший исполнитель»

Валерий Меладзе

Григорий Лепс

Дима Билан

Николай Басков

Сергей Лазарев

Тимати

Филипп Киркоров