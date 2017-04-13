Стали известны номинанты на Премию Муз-ТВ-2017

В столичном ресторане Peshi состоялся Гала-ужин в честь номинантов 15-й юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017», которая пройдет 9 июня в СК «Олимпийский».
На мероприятии, которое собрало всех самых ярких и востребованных представителей шоу-бизнеса, были представлены номинанты предстоящей церемонии награждения, а также дан старт зрительскому голосованию и голосованию академиков
Как известно, с 2013 года изменилась система голосования за номинантов «Премии МУЗ-ТВ». На первом этапе путем экспертного голосования были определены номинанты в 15 категориях. Во втором этапе в голосовании за победителей по каждой номинации примут участие академики Премии параллельно со зрителями канала.
В качестве академиков выступают ведущие деятели музыкальной индустрии и шоу-бизнеса Народное голосование стартовало на официальном сайте «Премии МУЗ-ТВ» - premia.muz-tv.ru В день Премии голоса академиков и зрительского голосования складываются, после чего будут определены победители, имена которых огласят 9 июня в Москве, в СК «Олимпийский»!
Номинанты «Премии МУЗ-ТВ 2017»
«Лучшая песня»
LOBODA – «Твои глаза»
Дима Билан - «В твоей голове»
Ленинград - «Экспонат»
Макс Барских – «Туманы»
Сергей Лазарев - You Are The Only One
Филипп Киркоров - «О любви»
«Лучшая поп-группа»
IOWA
A'Studio
MBAND
SEREBRO
Время и Стекло
Градусы
«Лучший дуэт»
Centr feat. A'Studio – «Далеко»
Smash feat. «Моя Мишель» - «Темные аллеи»
Ани Лорак feat. Emin - «Я не могу сказать»
Баста feat. Полина Гагарина - «Голос»
Максим Фадеев feat. Наргиз - «Вдвоем»
Тимати feat. Григорий Лепс - «Дай мне уйти»
«Лучший альбом»
Ани Лорак - «Разве ты любил»
Валерия - «Океаны»
Градусы - «Градус 100»
Кристина Орбакайте – «Бессонница»
Макс Барских - «Туманы»
Тимати – «Олимп»
«Лучшее концертное шоу»
Кристина Орбакайте «Бессонница» / Государственный Кремлевский дворец
Дима Билан «35 Неделимые» / КЗ "Крокус Сити Холл"
Зара/ Государственный Кремлевский дворец
Николай Басков «Игра» / Государственный Кремлевский дворец
Анита Цой «10|20» / КЗ "Крокус Сити Холл"
Сергей Лазарев THE BEST / КЗ "Крокус Сити Холл"
Тимати «Олимп» / СК «Олимпийский»
Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец
«Лучший рок-исполнитель»
Би-2
Диана Арбенина
Земфира
Ленинград
Мумий Тролль
Наргиз
«Лучший Hip-Hop проект»
Баста
Бьянка
Джиган
Мот
Тимати
Natan
«Лучшая песня пятнадцатилетия»
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте – «Опять метель»
Валерия – «Часики»
Дима Билан - «Невозможное возможно»
Земфира – «Жить в твоей голове»
Полина Гагарина – «Спектакль окончен»
Руки Вверх! – «Крошка моя»
«Лучшее мужское видео»
Alekseev - «Океанами стали»
Алексей Воробьёв - «Самая красивая»
Артур Пирожков - «#какчелентано»
Егор Крид - «Мне нравится»
Николай Басков - «Я подарю тебе любовь»
Пицца – «Романс»
«Лучшее женское видео»
LOBODA – «К черту любовь»
Ани Лорак - «Разве ты любил»
Анита Цой - «Целься в сердце»
Виа Гра - «Кто ты мне»
Ирина Дубцова – «Бойфренд»
Нюша - «Целуй»
Ханна – «Без тебя я не могу»
«Лучшая песня на иностранном языке»
Guru Groove Foundation - Over You
MOLLY - Style
SEREBRO – Chocolate
Swanky Tunes&Far East Movement - Entertain Us
Леонид Руденко feat. VAD – Oh Oh
Сергей Лазарев - You Are The Only One
«Прорыв года»
Burito
Estradarada
Jah Khalib
Грибы
Ольга Бузова
Александр Панайотов
«Лучшее видео»
Баста - «Выпускной»
Время и Стекло - «Навернопотомучто»
Дима Билан - «В твоей голове»
Мот - «Капкан»
Сергей Лазарев - You Are The Only One
Тимати feat. Егор Крид – «Где ты, где я»
«Лучшая исполнительница»
LOBODA
Ани Лорак
Валерия
Ёлка
Зара
Нюша
Полина Гагарина
«Лучший исполнитель»
Валерий Меладзе
Григорий Лепс
Дима Билан
Николай Басков
Сергей Лазарев
Тимати
Филипп Киркоров
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