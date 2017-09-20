Стали известны подробности со съемок клипа Билана и Лазарева

Самый неожиданный творческий тандем двух мэтров российской поп-музыки Димы Билана и Сергея Лазарева вылился в чувственную песню «Прости меня».



Съемки клипа

Оживить песню видео-историей популярные исполнители доверили «Клипмейкеру года» по версии престижной музыкальной премии - Леониду Колосовскому.

По словам режиссера, подготовка к съёмкам клипа проходила больше недели. Каждый день, на рассвете, команда отправлялась на поиски самых живописных локаций в Португалии, которых оказалось настолько много, что для трех съемочных дней команде пришлось выбирать наиболее атмосферные из них. Одним из таких мест, которое уже успел рассекретить Сергей Лазарев в своём Instagram, стал картинный лес, который расположен на магнитной горе города Синтра.



Съемки клипа

Также клипмейкер рассказал про взаимоотношения Димы Билана и Сергея Лазарева, которые уже много лет считаются заядлыми конкурентами. Леонид Колосовский уверил в обратном: «Мне показалось, что Сергей и Дима давние друзья - они непринужденно общаются и юморно подкалывают друг друга. Я не заметил какой-то конкуренции. Самое главное, чего мы достигли во время этой съёмки – полная гармония между задачей режиссера и ее реализацией артистами. Они верили, слушали, как солдаты – пахали, мерзли, надували себе уши на ветру, горели под палящим солнцем, но добивались результата».



Съемки клипа

Не обошлось на съёмочной площадке без казусов. Погода внесла свои коррективы, и буквально за минуту после разворота приборов необходимый для кадра туман на горе в лесу развеял ветер - команде пришлось в экстренном режиме менять логистику съемок. Кроме того, проблемы были и со здоровьем артиста - на второй день съёмок Дима Билан повредил шею, но превозмогая боль, отыгрывал все эмоции.

Сам сюжет клипа и дату премьеры Леонид Колосовский не раскрывает, а только интригует: «Я постарался сделать шедевральный клип шедевральному дуэту! Посмотрим, что из этого получится».