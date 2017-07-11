Sting пожертвовал $119 тыс на музыкальный проект для беженцев

Целью проекта является "предложить детям-беженцам музыкальные занятия, помогающие преодолеть культурные различия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Songlines.



Стинг

"Для меня было большой честью получить в этом году премию "Полар". И теперь я рад, что могу пожертвовать призовые деньги шведской молодежной инициативе Songlines. Музыка может строить мосты, и этот проект особо отмечает, какую важную роль может сыграть музыка в том, чтобы дать молодым беженцам возможность сблизиться с новым обществом", - цитируются в сообщении слова Стинга.

Трехлетний проект Songlines был начат в январе 2017 года, в нем участвуют молодые беженцы из Афганистана, Эритреи и Сирии, которые в настоящее время живут в центрах для переселенцев или в шведских семьях. Пожертвованные Стингом средства пойдут на организацию концертов, лагерей и закупку музыкальных инструментов.

"Замечательно, что подростки Songlines получили поддержку исполнителя Стинга, - комментирует руководитель проекта Юлия Сандвалль. - Музыка является фантастическим инструментом интеграции. С ее помощью возникают дружеские связи и улучшается обучение языку".