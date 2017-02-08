«А-Студио» презентовали клип «Только с тобой»

Песня «Только с тобой» написана в соавторстве с известным композитором Игорем Крутым.

В качестве съёмочной площадки было выбрано заснеженное поле с таинственным лесом в качестве фона.

В роли режиссёра выступил Евгений Курицын, с которым A’Studio уже сотрудничали при создании клипа «Бегу к тебе». По задумке режиссёра в основе видео лежит романтичный сюжет о парне и девушке, которые работают на отдалённой арктической станции и преодолевая трудности, связанные с изоляцией от цивилизации, взаимно влюбляются.

Для реализации своей идеи Евгений после работы с A’Studio отправился в Норвегию, где он среди невероятных видов досниял материал вместе с местными актёрами.