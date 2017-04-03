Студия Дианы Арбениной будет построена в 2018 году

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2 апреля 2017 года считается официальным финалом проекта на planeta.ru по сбору средств на строительство студии Дианы Арбениной.

Но заветные 5,5 миллионов были собраны гораздо раньше. Почти полугодовалый краудфандинговый проект группы «Ночные Снайперы» досрочно стал успешным. За неделю до завершения была собрана необходимая сумма.

За эти почти полгода, начиная с ноября 2016 года, было продано 1 183 акции, в сборе средств приняли участие почти 700 человек, включая меценатов.

Ночные снайперы
Ночные снайперы

«Мы благодарим всех, кто проходил этот путь с нами - для большой мечты и грандиозного плана – это очень важный первый камень, и прочная уверенность, что мы делаем это не одни!» - обращаясь ко всем, принявшим участие в проекте, сказала Диана Арбенина.

#Студияснайперов – это первый краудфандинговый опыт Дианы Арбениной, который позволил фанатам стать причастными к столь грандиозному проекту группы.

Общая сумма собранных средств составила 5 707 577 рублей. В 2018 году группе исполняется 25 лет, и скорее всего, юбилейный альбом будет записан в своём музыкальном доме.

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