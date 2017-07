Суд запретил продажу личных вещей Мадонны на торгах

Аукцион должен был состояться в среду, 19 июля, но судья Джеральд Лейбовиц приказал компании Gotta Have It! Collectibles снять с продажи 22 лота, сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.



Мадонна

На онлайн-торги были выставлены письмо рэпера Тупака Шакура (которое могло уйти с молотка за сумму до $400 тыс.), личные фотографии, кассетные пленки с неизданными записями, нижнее белье, а также расческа с волосами Мадонны.

Ранее певица обратилась в суд и заявила, что статус знаменитости не лишает ее права на неприкосновенность частной жизни. По словам певицы, из ее волос на расческе можно извлечь ДНК.