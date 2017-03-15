Супервайзер «Евровидения» допустил неучастие Самойловой в конкурсе

«Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации, и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», — отметил Санн.

В понедельник стало известно, что Самойлова находится в списке врагов Украины на сайте «Миротворец». Согласно ее досье, в 2015 году она незаконно пересекла государственную границу страны «в составе организованной группы лиц». В Службе безопасности Украины заявили, что примут взвешенное решение о въезде исполнительницы на территорию государства.

О том, что Россию на «Евровидении-2017» будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова, руководство Первого канала объявило вечером в воскресенье, 12 марта. Она исполнит англоязычную композицию Flame Is Burning.

«Евровидение» этого года пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.