Сурганова: Буду транслировать только строчки из самого сердца

«Есть много мелодических, аранжировочных находок с текстами. Я же, знаете, такая привереда, если что-то вдруг «не по резьбе»… Поэтому буду транслировать только, так скажем, абсолютно выверенные строчки, из самого сердца. Поэтому это будет, может быть, EP, то есть, не альбом, а, может быть, пластинка, состоящая из 5 – 6 треков», - рассказала НСН артистка.

Группа «Сурганова и оркестр» уже активно работает над новыми треками в студии. А осенью команда отправится в тур с программой «К слову «Жизнь».