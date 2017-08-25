Светлана Сурганова прочтет любимые стихи

Все знают, что лидер рок-группы «Сурганова и Оркестр» большое внимание уделяет классической поэзии: хиты группы – композиции на стихи классиков Серебряного века.

Впервые цельную программу, составленную из стихов своих любимых авторов, Светлана представила в 2012 году на сцене театра им. Ленсовета. Затем этот опыт вырос в действо с камерным оркестром и пластическими этюдами, единственный такой спектакль (больше не позволил график группы) с аншлагом был показан на прославленной сцене БДТ им. Товстоногова в январе 2015. Теперь, спустя пять лет после премьеры, та самая первая программа повторится в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских.



Светлана Сурганова

В исполнении Светланы прозвучат стихи Ахматовой, Бродского, Цветаевой, Хименеса и других поэтов. Светлану поддержит переводчик, питерский поэт Кира Левина. Чтение будут сопровождать з.а. России Вадим Мессерман (виолончель), лауреаты международных конкурсов Борис Баринов (альт), Алина Махаури (фортепиано) и Владимир Розанов (аккордеон и баян). Прозвучат произведения Шуберта, Шопена, Вивальди и других композиторов.

Начало в 19:00