Sweden Rock Festival создал собственный оркестр

В этом году, на фестивальной сцене анонсировано первое выступление оркестра, получившего название Sweden Rock Symphony Orchestra. Оркестр был создан совместно организаторами фестиваля и известным шведским дирижером Ульфом Ваденбрандтом. Оркестр создан на базе Шведского симфонического оркестра, основателем и художественным руководителем которого и является маэстро Ваденбрандт.

Вместе со Sweden Rock Symphony Orchestra на сцене фестиваля в этом году выступят Дэн Маккаферт, Тарья Турунен, Петер Тэгтгрен, Йоаким Канс, Джон Лоутон и Джо Линн Тёрнер. Они исполнят самые яркие и любимые поклонниками хиты!

Ульф Ваденбрандт — один из самых именитых шведских дирижеров, работающий преимущественно в стиле кроссовер. Он был одним из первых, кто еще в 1990-е годы рискнул пойти на подобный эксперимент, соединив популярную и тяжелую музыку. Вместе со своим Шведским симфоническим оркестром он выступал на самых престижных площадках Швеции, а также на радио и телевидении.

В России имя шведского маэстро также хорошо известно, он является дирижером концертной программы группы Ария с симфоническим оркестром «Классическая Ария», концерты с которой собрали аншлаги в российских городах в феврале-марте текущего года.