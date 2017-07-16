Сыграть классику на маримбе и скрипке: опыт итальянцев

Они родственники, эти двоюродные братья Клаудио Сантанжело и Стефано делл'Донне. Сантанжело — это целая династия перкуссионистов, и Клаудио (как и его сестра Франческо, с которой он выступал в России) — четвертое поколение. Более того, Клаудио — признанный композитор, его сочинения на многих международных конкурсах включены в программу обязательных произведений. Клаудио Сантанжело виртуозно играет не только на маримбе, но и на вибрафоне и разнообразной перкуссии.



Клаудио Сантанжело и Стефано делл'Донне

И на концерте в Витебской филармонии Клаудио проявил себя как великолепный мастер, его техника игры на маримбе безупречна. Порой он бросал палочки и стучал по деревяшкам кончиками пальцев. Прозвучало несколько его произведений, и они хороши не только изысканной мелодикой, но и отменным чувством вкуса.

Увы, его партнер скрипач Стефано делл'Донне выглядел куда более скованным, и допускал просто неприличное количество технического брака даже в простых пассажах. Это можно было бы оправдать волнением перед незнакомой публикой, но Стефано не только допускал брак, но и очень странно интонировал — порой буквально приходилось догадываться, что имел в виду скрипач. При том, что большинство произведений более чем известны.

Программу составили преимущественно оригинальные обработки широкоизвестных тем, буквально классики, от Чайковского и Вивальди до Пьяццолы и киношлягеров. Все это можно было бы назвать «классика The Best». Все эти темы разложены на дуэт маримбы и скрипки, причем скрипка ведет главную мелодическую линию, а маримба выполняет роль изысканной аранжировки. Из-за проблем со скрипкой, приходилось следить в первую очередь за хитросплетениями партии маримбы, и она была хороша. Клаудио Сантанжело тонко сменял темпы, находил неочевидные варианты опеваний, иногда брал инициативу на себя — и тогда это было действительно прекрасно.

Аншлаг в зале филармонии привел и к восторженному приему дуэта. Остается ожидать гастролей Клаудио Сантанжело в России — одному или с сестрой. У нас высоко развито искусство игры на маримбе, одна только «Маримба плюс» чего стоит. Зато итальянцы умеют сделать все эффектно и изящно, причем не уходя из массового сегмента, не соблазняясь авангардами и атональностями. И массовый зритель это ценит.

Вадим ПОНОМАРЕВ