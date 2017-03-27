Сюткин запустил новый этап проекта «Музыка в метро»

«Сегодня мы запускаем второй этап проекта «Музыка в метро». Мы начинаем с сегодняшнего дня представления на 15 площадках, на которых метрополитен официально разрешает выступать музыкантам, получившим разрешение. Ранее у нас был запущен пилотный проект на трех станциях метро, по итогам которого было проведено голосование. В нем приняли участие более 200 тыс. человек, 75% голосовавших выступили за продление проекта. Сегодня мы добавили 12 новых площадок, все они расположены внутри Кольцевой линии метрополитена. Артисты отбирались в несколько этапов, около 1 тыс. коллективов подали заявки изначально, далее были отобраны те, кто пошли на живое прослушивание, из них 200 коллективов уже были отобраны», - пояснил начальник управления развития Московского метрополитена в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Титов.



Валерий Сюткин

Участники проекта в переходе между станциями «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина», который является одной из 12 новых площадок проекта «Музыка в метро», спели с российским исполнителем Валерием Сюткиным песню «42 минуты под землей». Основную партию композиции сыграл коллектив R-Band.

«Сегодня проект «Музыка в метро» выходит на новый, очень высокий уровень. Здорово, что Московский метрополитен дает молодым ребятам шанс заявить о себе, своем таланте и своей музыке, получить поддержку среди пассажиров», - отметил В.Сюткин.

После торжественного мероприятия на «Боровицкой» исполнители отправились на другие площадки проекта «Музыка в метро», пишет Агентство городских новостей Москва.

Новые артисты для выступлений в метро были определены в ходе конкурса. По итогам прослушиваний были выбраны 200 новых артистов.

Музыканты могут выступать в метро в течение года. У них есть возможность самостоятельно выбирать удобное время и место для концертов на сайте проекта «Музыка в метро». Музыканты будут играть в будни, кроме часов пик, с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, и в выходные дни - с 10:00 до 22:00. За порядком во время выступлений будут следить сотрудники службы безопасности Московского метрополитена. Обновленный календарь с расписанием выступлений участников в скором времени появится на сайте проекта «Музыка в метро».

Проект «Музыка в метро» в пилотном режиме стартовал в мае 2016 г. Тогда 30 музыкантов получили возможность официально выступать на трех площадках в метро - на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская».