Taylor Swift анонсировала новый альбом

Диск выйдет 10 ноября, а главный сингл к нему появится уже в четверг, 24 августа, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

На обложке к пластинке Свифт позирует на фоне газетных заголовков с ее именем.



Тейлор Свифт

Это будет шестой альбом певицы. Ее последний на данный момент диск «1989» был выпущен осенью 2014 года и имел большой успех. В частности, его удостоили премии «Грэмми».

По некоторым данным, Свифт примет участие в церемонии вручения MTV Video Music Awards, которая запланирована на воскресенье, 27 августа.

Ранее сообщалось, что Свифт выиграла суд по делу о сексуальных домогательствах.