Taylor Swift и Zayn Malik провели бурную ночь в отеле

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.



Тейлор Свифт и Зейн Малик

«Зейн разбил все на куски, разорвал подушки и швырнул лампу в стену», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, Свифт подожгла в номере занавески. «Датчики дыма были отключены, чтобы постояльцев отеля не эвакуировали», — добавил он.

Как отмечает собеседник газеты, съемки сцен для клипа были тщательно спланированы. Музыканты записывали видео на композицию I Don’t Wanna Live Forever, которая войдет в саундтрек к фильму «На 50 оттенков темнее», продолжению ленты «50 оттенков серого».

Сиквел выйдет на экраны в феврале 2017 года. Свое участие в нем подтвердила актриса Ким Бейсингер.