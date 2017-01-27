Taylor Swift и Zayn Malik выпустили совместный клип

Клип, стилизованный под фильм «50 оттенков серого» режиссера Сэма Тейлора-Джонсона, опубликован на YouTube-канале Свифт.

Песня I Don’t Wanna Live Forever станет саундтреком к ленте «На 50 оттенков темнее», продолжению оригинальной картины. Сиквел выйдет на экраны в феврале 2017 года. В нем сыграли Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.

Ранее в январе сообщалось, что во время съемок ролика Свифт и Малик устроили погром в номере лондонского отеля стоимостью более 3000 долларов за ночь.