Taylor Swift паказала новую версию клипа Look What You Made Me Do

Премьера видео состоялась на премии MTV Video Music Awards, ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе артистка, в частности, вылезает из могилы в образе зомби, грабит банк, командует толпой полуголых девушек в BDSM-костюме, отрезает бензопилой крыло самолета и принимает ванну из драгоценностей, пишет Lenta.ru. Сингл войдет в альбом Свифт Reputation, релиз которого состоится 10 ноября.

Сингл Look What You Made Me Do и анимационный клип на него вышли 24 августа. Критики посчитали, что композиция посвящена рэперу Канье Уэсту, с которым у артистки конфликт.