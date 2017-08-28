Taylor Swift паказала новую версию клипа Look What You Made Me Do

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Американская певица Тейлор Свифт выпустила второй клип на песню Look What You Made Me Do.

Премьера видео состоялась на премии MTV Video Music Awards, ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе артистка, в частности, вылезает из могилы в образе зомби, грабит банк, командует толпой полуголых девушек в BDSM-костюме, отрезает бензопилой крыло самолета и принимает ванну из драгоценностей, пишет Lenta.ru. Сингл войдет в альбом Свифт Reputation, релиз которого состоится 10 ноября.

Сингл Look What You Made Me Do и анимационный клип на него вышли 24 августа. Критики посчитали, что композиция посвящена рэперу Канье Уэсту, с которым у артистки конфликт.

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