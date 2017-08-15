Taylor Swift выиграла суд по делу о сексуальных домогательствах

Иск был подан против диджея на радио Дэвида Мюллера.

Инцидент произошел во время фотосъемки в 2013 году в Денвере.

Присяжные признали, что действия диджея могут считаться оскорблением действием, сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety. Свифт присудили символический $1.



Тейлор Свифт

Исполнительница поблагодарила судью Уильяма Мартинеса и присяжных за тщательное рассмотрение дела, своих адвокатов Дага Болдриджа, Даниэль Фоули, Джея Шодиса и Кэти Райт за то, что они за нее боролись, а также всех, кто оказал ей поддержку.

Кроме того, Свифт поддержала тех, кто пострадал от сексуального насилия, и пообещала направить средства в организации, которые оказывают помощь таким людям.