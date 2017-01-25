Техасское радио запретило песни Мадонны

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Billboard.



Мадонна

Как отмечается в заявлении радиостанции, музыку Мадонны убрали из эфира на неопределенный срок. Поскольку маркетинговая компания Nielsen не ведет мониторинг HITS 105, неизвестно, как часто песни артистки звучали на волнах этого радио ранее.

Генеральный менеджер HITS 105 Терри Томас подчеркнул, что запрет песен Мадонны является патриотическим, а не политическим вопросом. Он призвал другие радиостанции последовать их примеру и отправить, таким образом, «мощное экономическое послание» певице.

Ранее сообщалось, что Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес Трампа.