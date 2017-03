Альбом, получивший название Dream Machine, был назван фронтменом группы Биллом Каулитцем «записью мечты».

«Это альбом, который мы хотели записать всю карьеру», — продолжает Билл. — «И у нас это наконец получилось».

Новая полнометражная работа группы уже доступна на Apple Music.



Dream Machine

Трек-лист:

1. Something New

2. Boy Don't Cry

3. Easy

4. What If

5. Elysa

6. Dream Machine

7. Cotton Candy Sky

8. Better

9. As Young As We Are

10. Stop, Babe