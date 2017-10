Tom Petty скончался от остановки сердца

Об этом сообщил менеджер Tom Petty & The Heartbreakers Тони Димитриадес:

"От имени семьи Тома Петти с большим сожалением сообщаю о безвременной смерти нашего отца, мужа, брата, фронтмэна и друга Тома Петти.

Рано утром он перенес полную остановку сердца в своем доме в Малибу и был доставлен в Медицинский центр Калифорнийского университета, но спасти его удалось. Он умер мирно в 8:40 вечера PST в окружении семьи, его товарищей по группе и друзей."

20 октября музыканту бы исполнилось 67 лет.



Том Петти

Петти решил начать музыкальную карьеру после посещения им шоу Эда Салливана, где он впервые увидел выступление группы The Beatles (1964 год). По словам музыканта, событие изменило всю его жизнь.

Он и его группа The Heartbreakers появились на горизонте американской рок-музыки в 1976 году, когда был выпущен одноимённый альбом. Первый успех музыкант познал в Великобритании, где критики причислили его к «новой волне», тогда как сам Петти настаивал на том, что его творчество является логическим продолжением наследия The Byrds и The Rolling Stones.