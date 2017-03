Tommy Emmanuel: Я всегда пытался видеть хорошее в каждом!

4 апреля в Крокус Сити Холле состоится сольное шоу Томми Эммануэля, человека, который может творить чудеса с гитарой.

Томми Эммануэль - живая легенда Австралии, родился 31 мая 1955 года. За свою музыкальную карьеру он так и не получил музыкального образования, хотя начал играть на гитаре в четыре года. Рассказывать о Томми легко: более 20 сольных альбомов (среди которых и золотые и платиновые), 2000 записей, 340 концертов в год. Две номинации на Грэмми, «Лучший акустический гитарист» – 2007 (GP), «Самый популярный гитарист» (Rolling Stone, Australia), «Золотая Гитара» 2006 и 2007 года (CMAA Awards Australia).



Tommy Emmanuel

Один из приёмов Томми — это создание вибрато-эффекта путём «сгибания» грифа гитары. Томми Эммануэль также известен своим виртуозным владением приемами игры искусственными флажолетами. Когда-то в молодости он услышал этот прием игры на записи Джимми Хендрикса и несколько лет не мог понять как это делается, но однажды ему приснился сон, как Джим показывает ему этот прием.

В преддверии большого концерта в Москве Томми ответил на вопросы NEWSmuz.com.

- Ваши братья и сестры играют на музыкальных инструментах. Как так могло случиться, что все дети в вашей семье настолько музыкальны?

- Да, мы все любили играть музыку когда были детьми, это правда. Но из всей семьи только я и мой брат до сих пор продолжаем играть.

- Ваш последний альбом носит оптимистичное название "It's never too late". Вы оптимист по жизни? Какую фразу чаще всего говорите себе, если что-то не получается?

- На 100%! Я всегда вижу стакан, который на половину полон, а не пуст. Я всегда пытался видеть хорошее в каждом человеке и каждой ситуации, даже если она далеко не позитивная. Я все время повторяю себе: “что я могу извлечь из этого опыта, как я могу достичь того, чего хотел?”

- Томми, есть ли у вас опыт создания саундтреков для кино? Как вообще складываются отношения ваши как музыканта с кинематографом?

- У меня был опыт записи композиций для нескольких фильмов, но я никогда не создавал саундтрек целиком. Я люблю кинематограф и музыку в кино, и был бы рад быть вовлеченным в этот процесс .

- Как насчет передачи опыта молодым музыкантам? У вас не было желания преподавать? Любая академия должна оторвать такого учителя с руками.

- Я думаю, что встречи с молодыми талантами - одна из лучших вещей в моей жизни. Я люблю встречаться с молодыми людьми, потому что вижу вещи по-другому, чем они. Я стараюсь чтобы это общение было открытым, а не "сидите и слушайте меня" - я уверен, что молодые иногда знают о каких-то вещах больше, чем я, и мне тоже есть чему у них научиться.

- Есть мнение, что поп-культура переживает сейчас кризис. Как вы думаете, что сейчас происходит с современной музыкой? И кто, по-вашему мнению, сегодня номер 1?

- Знаете, раньше люди были более сосредоточены на своем деле, больше думали о том, как сделать свою работу хорошо. Успех и признание были следствием того, что человек действительно сделал что-то лучше всех, стал признанным мастером. Сейчас люди слишком много внимания уделяют имиджу и славе. Все хотят чтобы их обожали, хотят быть богатыми и знаменитыми. Хотя талантливых музыкантов очень много. А номер 1... Джастин Тимберлейк!

- Какие были самые счастливые моменты в вашей творческой жизни?

- О... ответ на этот вопрос займет слишком много времени. Отвечу так - мне есть, что сказать!

Наталья ИОЧ

Фото: Simone Cecchetti