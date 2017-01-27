Трамп назвал Мадонну отвратительной

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Честно говоря, она отвратительна», — охарактеризовал артистку Трамп.

По его словам, выступление Мадонны является позором для США.



Мадонна

Ранее сообщалось, что Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Кроме того, она добавила, что «думала о взрыве» Белого дома.

Позже Мадонна заявила, что ее слова были грубо вырваны из контекста.