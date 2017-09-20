У Дмитрия Маликова появилось 7 клипов за 24 часа

«Недавно у меня состоялась неожиданная встреча, непохожая на все остальные встречи в шоу-бизнесе. Встреча и знакомство с Дмитрием Маликовым. С одной стороны, он сейчас находится на волне, на хайпе, как принято говорить. С другой стороны, у него за плечами колоссальный багаж из классической музыки, который он считает не достаточно реализованным» - делится Елена – «Сейчас в музыке очень много фаст-фуда, который народ потребляет. Он быстро набирает миллионы просмотров, каждый день новые хиты, а потом все также быстро забывается. А классическая музыка вне времен, ее слушают всегда. И мы договорились с Дмитрием, что однажды я попробую снять видео на его классические произведения» - добавляет Кипер.

И этот момент настал на всероссийском молодежном форуме «Таврида», партнером которого является Кипер. Елена и ее студенты, будущие режиссеры, сняли микрофильмы, в каждом из которых рассказывается своя уникальная история. Все работы были сняты предельно просто, на самые банальные гаджеты, которые под рукой и популярны во всем мире.

На сегодняшний день все видео работы, снятые на композиции Маликова «Барабаны судьбы», «Прощай, жестокий мир», «Земля обетованная» , «Дыши», «Ласточки», «Ночь в Мадриде», уже готовы и выложены на официальном канале в youtube - Елена Кипер Паблишинг и Продакшн.

В ближайшее время Дмитрий планирует выбрать лучшую работу, и именно этой команде предстоит снять еще несколько видео, но уже с необходимыми ресурсами и техникой.

«Команда Елены Кипер молодая, у них много свежих и ярких идей. Их вдохновляет моя музыка, а меня вдохновляет то, что создают они» - поделился Дмитрий Маликов. Под впечатлением от уже созданных работ, Дмитрий написал еще три инструментальные композиции, на которые хочет снять аналогичные короткометражки.