У «Евровидения-2017» появился слоган

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Украина назвала слоган музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на канал «UA:Первый».

Девизом мероприятия будет фраза Celebrate Diversity, что можно перевести как «Уважайте многообразие» или «Праздновать многообразие».

Евровидение

Как отмечает канал, слоган хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего конкурса, в основе которого – традиционное украинское ожерелье, состоящее из большого количества разнообразных бусин. Официальные логотипы у «Евровидения» существуют с 2004 года.

Исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил, что Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together («Объединяемся»).

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