У «Евровидения-2017» появился слоган

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на канал «UA:Первый».

Девизом мероприятия будет фраза Celebrate Diversity, что можно перевести как «Уважайте многообразие» или «Праздновать многообразие».





Как отмечает канал, слоган хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего конкурса, в основе которого – традиционное украинское ожерелье, состоящее из большого количества разнообразных бусин. Официальные логотипы у «Евровидения» существуют с 2004 года.

Исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил, что Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together («Объединяемся»).