U2 попросит суд отклонить иск о плагиате

Документ опубликован в электронной базе суда, сообщает ТАСС.

С обвинениями против U2 выступил в феврале британский композитор и гитарист Пол Роуз. Он утверждает, что ирландская группа позаимствовала гитарное соло из его инструментальной композиции "Nae Slappin". Музыканты U2 якобы использовали данный фрагмент в своей песне "The Fly", вошедшей в альбом 1991 года "Achtung Baby". Роуз подчеркивает, что композиции звучат чрезвычайно похоже.



U2

В ходатайстве U2 наоборот подчеркивается, что "между песнями отсутствует сходство". Адвокаты группы указывают, что четко Роуз не разъяснил, при каких именно обстоятельствах их клиенты могли позаимствовать фрагмент из "Nae Slappin". "Хотя "Nae Slappin", быть может, и свидетельствует, что Роуз виртуозный гитарист, она не похожа на "The Fly", - говорится в документе. В нем представители U2 выражают уверенность в том, что к такому же заключению придет любое жюри присяжных.

Адвокаты ирландской группы также заостряют внимание на том, что Роуз подал против нее иск спустя более 25 лет после выхода альбома "Achtung Baby". Британец объяснил это в своем иске тем, что в то время он только начинал свою музыкальную карьеру и боялся, что судебное разбирательство может ее разрушить. Роуз требует от U2 выплаты компенсации в размере не менее $5 млн.

Группа U2 была основана в Ирландии в 1977 году Полом Дэвидом Хьюстоном (известен под псевдонимом Боно) и его школьными друзьями. В 1979 году музыканты получили широкую известность. На их счету 22 премии "Грэмми" - больше, чем у какой-либо другой группы в мире. В 2005 году U2 была включена в американский Зал славы рок-н-ролла.

Роуз родился в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн в 1966 году. В своих композициях он сочетает различные жанры, в том числе блюз, кантри, джаз и фолк. Он записал более 10 альбомов.