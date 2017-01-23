U2 продала за сутки больше миллиона билетов на концерты мирового тура

Об этом сообщил РИА Новости организатор концертов Live Nation.



U2

Тур группы посвящен 30-летию альбома The Joshua Tree, принесшего группе премию Грэмми. Всего было реализовано более 25 миллионов экземпляров.

"Продажи стартовали в понедельник. В первые 24 часа было продано больше 1,1 миллиона билетов", — говорится в заявлении компании.

Турне начнется 12 мая в канадском Ванкувере и переместится в США. С 8 июля стартует европейская часть турне. В большей части городов распроданы все билеты, и группа добавила дополнительные концерты, однако фанаты негодуют из-за проблем с покупкой билетов. Вскоре после начала продаж билеты появились на сайте перекупщиков, где их стоимость доходит до тысячи евро при изначальной стоимости в 70-80.