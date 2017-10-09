Ученые ищут связь между сексом, наркотиками и рок-н-роллом

Работа опубликована в Human Ethology Bulletin, пишет Lenta.ru.

«Секс, наркотики и рок-н-ролл — исторически сложившийся триптих в поп-культуре. Тем не менее, в научной литературе нет никаких эмпирических доказательств того, что существует положительная взаимосвязь между этими тремя феноменами», — говорится в предисловии.

Исследователи опросили 181 мужчину и 286 женщин. Результаты показали, что связь действительно возникает, но при определенных обстоятельствах. «Зависит от того, как воспринимать переменные», — сказано в исследовании.

Выяснилось, что женщины-музыканты в пять раз чаще заявляют о краткосрочных половых связях без презерватива. Музыканты-мужчины же в три раза чаще употребляют наркотические стимуляторы.

Тяжелые музыкальные жанры, такие как панк, метал, техно и рэп оказались наиболее связаны как с сексом, так и с наркотиками.

Ученые подчеркнули, что результаты опроса предварительны. Дальнейшие исследования будут проводиться на более широком круге респондентов.