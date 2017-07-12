Ученые: Максимальный возраст тусовщика - 37 лет

Соответствующее исследование провела компания Currys PC World, передает Lenta.ru со ссылкой на Mixmag.

Согласно работе, 37 лет — та граница, после которой посещение рейвов становится «трагедией» для людей. Отмечается, что уже с 31 года бывшие тусовщики предпочитают оставаться дома и воспринимают вечеринки как нежелательный опыт.

Почти половина респондентов старше 31 года, участвовавших в опросе, заявили, что гораздо охотнее проводят время перед телевизором, независимо от погоды. Одним из факторов, однако, стали потенциальные денежные затраты в клубах.

22 процента опрошенных отметили, что остаются дома не в последнюю очередь из-за нежелания «принаряжаться». 12 процентов связали свое домоседство со сложностями в поисках няни для своих детей, а 21 процент людей оказались не готовы вызывать такси.

Семь из десяти респондентов при этом сообщили, что перестали ходить на рейвы после того, как нашли постоянного партнера.

«Исследование под названием "Здорово дома" признает тот факт, что наступает время, когда мы начинаем ценить домашний комфорт больше, чем хаотичную социальную жизнь, и что часто бывает сложно играть роль общительной бабочки на вечеринках и рейвах», — подчеркнул представитель Currys PC World Мэтт Уолберн.